انت الأن تتابع خبر الدفاعات الجوية السورية تتمكن من إسقاط صواريخ إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت الدفاعات الجوية السورية، من إسقاط صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح السبت، أسفر عنه بعض الخسائر المادية، بحسب الجيش السوري.

وأشارت سوريا في وقت سابق أمس الجمعة إلى أن دفاعاتها الجوية قد أسقطت طائرتين مسيّرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان. ولكن لم تلق سوريا المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام الأجنبية.