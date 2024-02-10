انت الأن تتابع خبر تحذير شديد اللهجة من حماس بشأن اجتياح رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت حركة حماس السبت، من مجزرة مروعة في حال شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تؤوي أعداد ضخمة من النازحين.

وقالت الحركة في بيان "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح" مضيفة "نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة".

كما دعت حماس، المؤسسات الأممية والحقوقية لتوثيق هذه الجريمة ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش المجرم وقادته.