انت الأن تتابع خبر السعودية تحذر من خطورة اقتحام رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّرت السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، وأكدت رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً.

وفي بيان لوزارة الخارجية نشرته (واس)، جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وشددت على أن "هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".