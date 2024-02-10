انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تستهدف قوة صهيونية وتوقعهم بين قتيل وجريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، إن مقاتليها قصفوا تمركزا لجنود إسرائيليين بعد عودتهم من مناطق اشتباك في محاور التقدم غرب خان يونس.

وأضافت: "مجاهدونا قصفوا تمركزا لجنود العدو بمحيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي".



وتابعت سرايا القدس "مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية كانت متحصنة في منزل غرب خان يونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق السبت، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات إسرائيلية شرق مخيم المغازي.

على صعيد آخر، اشارت وسائل إعلام إسرائيلية لإلى أن 10 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.

وقال حزب الله اللبناني إنه استهدف مبنى في مستوطنة المنارة داخله جنود إسرائيليون، بالأسلحة المناسبة، وإنه أصابه إصابة مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى.