انت الأن تتابع خبر نتنياهو يطلب إعادة التعبئة استعداداً لرفح والإمارات تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادا للعملية العسكرية في رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، وقوع مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.

هذا وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح، حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة".

من جانبها، أعربت دولة الإمارات عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ومن الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذّرت وزارة الخارجية، في بيان، من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

كما جدّدت تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود من دون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وجدّدت التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.