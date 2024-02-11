انت الأن تتابع خبر مظاهرات ضخمة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت شوارع تل أبيب مساء السبت، خروج آلاف الإسرائيليين للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وطالب بعض المحتجين استقالة الحكومة، واتهم أهالي المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسف المفاوضات الجارية مع حماس عبر وسطاء دوليين.

وقالت والدة شاب إسرائيلي محتجز في غزة في كلمتها إن التوصل إلى اتفاق قد "يعيد المحتجزين إلى وطنهم غدا"، وهتفت مخاطبة نتنياهو "لقد صوت لك، متى ستصوت لي؟".

وطالب المشاركون في مسيرة أخرى في تل أبيب الحكومة بالتنحي، ودعوا إلى انتخابات جديدة.