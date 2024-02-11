انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح ونتنياهو يعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "إيه بي سي" إنه وجه القوات بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.

وزعم نتنياهو بتوفير ممرات آمنة للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة، وتم الاتفاق مع الأميركيين في هذه النقطة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال: عدم دخولنا إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حماس هناك.

هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، قال مفوض السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل ان الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر.

وأكد ان استئناف مفاوضات الرهائن وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء.