انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يسرق 54 مليون دولار من بنك بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي استولت قبل أسبوع على 200 مليون شيكل (54.29 مليون دولار) بعد اقتحامها بنك فلسطين في مدينة غزة.



ونقلت معاريف عن ضباط في الجيش -لم تسمهم- أن جنودا للاحتلال خاطروا بحياتهم لانتزاع مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية من بنك فلسطين.



ووفقا للضباط، فإن عملية الاستيلاء على الأموال الفلسطينية وقعت بعدما تعرض الجنود لإطلاق نار من قناص في محيط البنك، حيث وصلت القوة إلى البنك واقتحمته بعد ذلك.



وقال المتحدث باسم الجيش للصحيفة إن "القوات الإسرائيلية عملت قبل أسبوع في بنك فلسطين في غزة لمنع وصول الأموال إلى حركة حماس".