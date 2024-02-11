انت الأن تتابع خبر إردوغان يزور مصر بدعوة من السيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة التركية، الأحد، أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر الأربعاء المقبل بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت دائرة الاتصالات بالرئاسة في بيان إنّ "إردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى". وأضافت أن "مباحثات إردوغان ستناقش أيضًا القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وكانت وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي، وأكد فيدان في مقابلة تلفزيونية أنّ "عملية تطبيع العلاقات بين البلدين اكتملت بشكل كبير، وأنها مهمّة للأمن والتجارة في المنطقة". وأضاف: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات، ويجب أن تربطنا علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".

وتأتي هذه الزيارة بعدَ عدّة لقاءات بين السيسي وإردوغان، بعد سنواتٍ من الانقطاع والعلاقة المشحونة، بسبب الموقف التركيّ من أحداث 30 يونيو، وإقالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.