انت الأن تتابع خبر إدخال وزير الدفاع الأمريكي العناية المركزة .. ونائبته تحل محلّه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلِن الإثنين، عن إدخال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إلى قسم العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة، بعدما فوّض إلى نائبته القيام بمهامه، وفق ما أعلن البنتاغون، علمًا بأنه مصاب بسرطان البروستاتا.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان، إنّ "نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس تسلّمت الوظائف والمهام"، مضيفًا أنه تم "إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك".

وأفاد البنتاغون، في بيان لاحق، نقلاً عن أطباء وزير الدفاع، بأن أوستن "أُدخل إلى قسم العناية المركّزة في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة"، يأتي ذلك بعد أسابيع على الكشف عن أن أوستن (70 عاماً) أبقى زيارته السابقة إلى المستشفى سريّة، ولم يبلغ الرئيس جو بايدن مباشرة عن تشخصيه بالسرطان، ما أثار انتقادات واسعة.