انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية تنشر فيديو لحظة تحرير أسيرين للاحتلال في رفح .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مصادر عبريّة، مقطع فيديو، ادّعت أنّه للحظة تحرير جنود الاحتلال لأسيرين كانا في قطاع غزّة. وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة إسرائيليين اثنين؛ قال إنهما كان محتجزين في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد ارتكابه مجزرة في المدينة.

وذكر جيش الاحتلال أنّ "العملية تضمنت شنّ عشرات الغارات الجوية لتأمين القوة والخروج من المنطقة"، من جهتها، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أنّ "الأسيرين كانا محتجزين داخل شقة في رفح، وأنهما نقلا إلى مستشفى شيبا قرب تل أبيب بواسطة طائرة مروحية".

في حين أشارت مصادر فلسطينيّة إلى أنّ الأسيرين كانا عند عائلة فلسطينيّة وليسَ في قبضة القسام، وأشارت مصادر أخرى أنّ الاحتلال عبر مواقعه كانَ كشف عن تحريرهما في الثاني من فبراير الجاري، وليسَ في الثاني عشر من الشهر نفسه، وإنّما أعلن عنهما (أمس الإثنين) لتبرير المجازر التي قام بها في رفح.