انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعرض مقطع فيديو يزعم أنّ السنوار يظهر فيه .. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ مقطع فيديو يظهر فيه رجلٌ وامرأة وأطفال يمشون في نفق، زاعمًا أنه لزعيم حركة حماس يحيى السنوار وأسرته.

ويظهر الرجل من ظهره، لكن من غير الواضح ما إذا كان هو السنوار الذي لم يظهر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مسؤول أمني في دولة الاحتلال قال لشبكة "سي. إن. إن"، في وقت سابق من الثلاثاء، إنّ "الجيش الإسرائيلي لديه لقطات مصورة، من كاميرات مراقبة قامت حماس بتركيبها. وزعم أن اللقطات تظهر السنوار داخل نفق أسفل مدينة خان يونس جنوب القطاع، مع زوجته وأطفاله ورجل آخر لم تتبين هويته".

ولم يتضح متى تم تسجيل تلك اللقطات. وطلبت شبكة "سي. إن. إن" من جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق، لكنها لم تتلق ردًا بعد، حسبَ ما قالت.