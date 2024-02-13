انت الأن تتابع خبر صور .. كتائب الأقصى التابعة لفتح تستولي على عتاد للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح صورًا لعتاد عسكري لجيش الاحتلال، قالت إنّها "اغتنمته بعد اشتباك مباشر مع قوة خاصة إسرائيلية متحصنة في بيت غرب خانيونس، قبل أيام".

وكانت كتائب شهداء الأقصى، قالت في بيانٍ لها عبر تليجرام، الثلاثاء، إنّه "بعد عودة مقاتلينا من مناطق الاشتباك في مدينة خانيونس، أكد مقاتلونا تمكنهم من: "استهداف ناقلة جند صهيونية بقذائف الـ "R.P.G" شمال شرق خانيونس، واستهداف قوة رجلة صهيونية بقذائف الـ "R.P.G" بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل و جرح عدد منهم، واستهداف تجمعٍ لجنود العدو وآليته العسكرية بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى".

