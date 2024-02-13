انت الأن تتابع خبر مصرع 15 وإصابة 7 في حادث تصادم بمصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر طبية وشهود إنّ 15 شخصًا "لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم مساء الثلاثاء على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بمدينة العامرية بالإسكندرية، شمال مصر".

وأبلغ شاهد عيان أنّ "الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نقل و4 سيارات أجرة (ميكروباص) ما تسبب في وقوع الكثير من القتلى والمصابين".

وأكدت مصادر في هيئة الإسعاف المصرية إنّ "الحادث تسبب في مقتل 15 وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام بمحافظة الإسكندرية".