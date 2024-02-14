انت الأن تتابع خبر أردوغان من مصر:نتنياهو ينقل مجازره إلى رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن القبول بتطهير قطاع غزة من سكانه ونقدر موقف مصر حول هذا الأمر.



وأشار أردوغان إلى أن: "مبادرات تهجير سكان غزة في حكم العدم بالنسبة إلينا، ولا يمكن تطهير غزة من السكان كليا، ونقدر موقف في هذا الأمر، حيث تستمر إدارة نتنياهو في مجازره وهو عليه أن يكف عن نقل مجازراه إلى رفح، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بهذا التصرف الجنوني".



وتابع: "من أجل إيقاف إراقة الدماء في غزة سنظل على تعاون مع مصر، وعلى المدى المتوسط إعادة إعمار غزة يتطلب العمل المشترك مع مصر".



وأشار إلى أنه: "تطرق مع الرئيس المصري إلى مواضيع تخص ليبيا والسودان والصومال، مؤكدا على وحدة أراضي هذه الدول واستقرارها، وفي إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أي مناطق تربطنا بها علاقات تاريخية لا نريد أن تحدث فيها حرب أو حالة عدم استقرار، ونحن على تعاون مع مصر لبحث هذه الأمور، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة وسيلة خير لبلدينا وشعبنا والعالم كله".



ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.



وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يعقد مباحثات موسعة مع الرئيس أردوغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.



ومن جانبها، بينت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المحادثات التي ستجري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى".