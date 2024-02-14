انت الأن تتابع خبر قتلى وجرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأربعاء على بلدة الصوانة جنوبي لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني "إن الضحايا هم أفراد عائلة سورية قضوا تحت أنقاض منزل يقطنونه".

ولفت المصدر إلى"قصف جوي إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات بصليا والشهابية والصوانة وعدشيت تسبب بدمار هائل".

وأضاف"كما سجلت غارات على أطراف بلدة جون في إقليم الخروب قرب صيدا، فيما استهدفت المسيّرات الإسرائيلية منطقة اللبونة جنوب بلدة الناقورة الحدودية".