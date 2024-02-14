انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تعرض مشاهد جديدة: خلّي نتنياهو ينفعهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، الأربعاء، مشاهد جديدة من معاركها في خانيونس، وخلال المقطع المصور، قال مُقاوم في كتائب القسام، إنّ "كتائب القسام فكرة ولا تموت، وشعبنا الحبيب الغالي يدرك جيدًا أنّ الاحتلال هو سبب المأساة".

وقال إنّ "حماس من صلب هذه الأرض وهذا الشعب، والذين يستشهدون هم أبناؤنا وأطفالنا وأهلنا، سيُهزَم جيش الاحتلال وسيعرف في نهاية المعركة أنه كان يبحث عن سراب، وهذه الأرض تعرف رجالها ومن يقاتل ويدافع عنها".