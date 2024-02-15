انت الأن تتابع خبر الحوثيون يكشفون عدد السفن المستهدفة في البحر الأحمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القوات اليمنية المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، الأربعاء، أنّها "استهدفت 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي"، جاء ذلك على لسان المتحدث باسم حكومة الحوثيين، ضيف الله الشامي، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء.

وكشف بأن إجمالي عمليات القوات البحرية التابعة للحوثيين منذ 7 أكتوبر، "بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 بريطانية و17 إسرائيلية".

وأكد الشامي أن "العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط"، وتابع: "الولايات المتحدة وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر، وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية".

وأشار الشامي إلى أن" القوات البحرية التابعة للجماعة رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".



