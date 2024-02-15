انت الأن تتابع خبر بوتين: روسيا على وشك إنتاج لقاحات للسرطان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنّ العلماء الروس على وشك إنتاج لقاحات للسرطان يمكن أن تكون متاحة للمرضى قريبًا.

وبحسب رويترز، قال بوتين في تصريحات متلفزة "لقد اقتربنا للغاية من إنتاج لقاحات السرطان والجيل الجديد من أدوية تعديل المناعة".

وقال الرئيس الروسي في منتدى موسكو لتكنولوجيا المستقبل: "أتمنى أن يتم استخدامها في القريب العاجل بشكل مؤثر في علاج الأفراد"، ولم يحدد الرئيس الروسي أنواع السرطانات التي تستهدفها اللقاحات المرتقبة أو كيف تعمل.

يذكر أن عددًا من الدول وشركات الأدوية تعمل على لقاحات السرطان، فقد وقعت المملكة المتحدة العام الماضي اتفاقية تعاون مع شركة بيونتك ومقرها ألمانيا، لبدء التجارب السريرية التي من شأنها توفير علاجات مفصلة لكل مريض وتهدف للوصول إلى عشرة آلاف مريض بحلول عام 2030.