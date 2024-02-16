انت الأن تتابع خبر توقف المولدات وشهداء في مجمع ناصر .. وقصف متواصل على رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينيّة في قطاع غزة إنّ 3 مرضى في العناية المركزة، فارقوا الحياة، نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي

وأضافت وزارة الصحة بغزة في بيانٍ لها، الجمعة، أنّ المولدات الكهربائية توقفت وأنّ التيار انقطع عن مجمع ناصر الطبي، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي

في سياقٍ متصل استشهد سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي لمنزل في حي النصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدف منزلًا في النصر يعود لعائلة زعرب، ما أدى لارتقاء سبعة شهداء وإصابة آخرين.

كما قصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة شمال محافظة الوسطى، ومحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وأجبرت قوات الاحتلال إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرًا صحيًا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.