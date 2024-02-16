انت الأن تتابع خبر نتنياهو يبلغ بايدن والعالم: نرفض تسوية دائمة مع الفلسطنيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبريّة، الجمعة، إنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكد بعد اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، الليلة الماضية، أنّ دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط لقبول دولة فلسطينية".

وذكرت أنّ "بايدن ونتنياهو تحدثا هاتفياً للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط توترات بين الجانبين بشأن غزة وصفقة معلقة مع حركة حماس بخصوص الأسرى والمحتجزين".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إنّ "المحادثة استمرت 40 دقيقة، وجاءت في أعقاب محادثات جرت في وقت سابق في (إسرائيل) بين نتنياهو ومدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز".

وقال نتنياهو عبر تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مواقفي يمكن أن تتلخص في الجملتين التاليتين: (إسرائيل) ترفض بشكل قاطع التوجهات الدولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. لن نصل لمثل هذا الاتفاق إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبدون أي شروط مسبقة".

وأضاف: "(إسرائيل) ستواصل معارضتها لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية"، معتبرًا أنّ "مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر سيمنح مكافأة للإرهاب" على حدِّ تعبيره.

وكانت صحيفة تايمز اوف إسرائيل، العبريّة، قد نقلت عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله، إنه جرى خلال الاتصال مناقشة مسألة المحتجزين والوضع في رفح والمرحلة التالية في القتال ضد حركة حماس، كما ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة.