انت الأن تتابع خبر أسماء 130 صحفيا استشهد في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أسماء الصحفيين الشهداء الذين ارتقوا خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وأصدر بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

ينعى المكتب الإعلامي الحكومي بكل آيات الفخر والاعتزاز الصحفيين والصحفيات الشهداء الذين ارتقوا بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء، هؤلاء الأبطال الذين اغتالهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل في كسر إرادة شعبنا العظيم، سائلين الله تعالى أن يتقبل شهداءنا الصحفيين، وأن يلهم الأسرة الصحفية وذويهم الصبر والسلوان.

قائمة الصحفيين الشهداء حتى صباح الجمعة 16 فبراير 2024م:

1. الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي

2. الشهيد الصحفي/ ابراهيم لافي

3. الشهيد الصحفي/ محمد جرغون

4. الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ

5. الشهيد الصحفي/ سعيد الطويل

6. الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة

7. الشهيد الصحفي/ محمد أبو رزق

8. الشهيد الصحفي/ عائد النجار

9. الشهيد الصحفي/ محمد أبو مطر

10. الشهيد الصحفي/ رجب النقيب

11. الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب

12. الشهيد الصحفي/ عبد الرحمن شهاب

13. الشهيد الصحفي/ حسام مبارك

14. الشهيد الصحفي/ هاني المدهون

15. الشهيد الصحفي/ عصام بهار

16. الشهيد الصحفي/ محمد بعلوشة

17. الشهيد الصحفي/ عبد الهادي حبيب

18. الشهيد الصحفي/ علي نسمان

19. الشهيد الصحفي/ أنس أبو شمالة

20. الشهيد الصحفي/ سميح النادي

21. الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة

22. الشهيد الصحفي/ محمود أبو ظريفة

23. الشهيد الصحفي/ محمد علي

24. الشهيدة الصحفية/ إيمان العقيلي

25. الشهيد الصحفي/ محمد لبد

26. الشهيد الصحفي/ محمد الشوربجي

27. الشهيد الصحفي/ رشدي السراج

28. الشهيد الصحفي/ محمد الحسني

29. الشهيد الصحفي/ سائد حلبي

30. الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي

31. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي

32. الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس

33. الشهيدة الصحفية/ سلمى مخيمر

34. الشهيدة الصحفية/ دعاء شرف

35. الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة

36. الشهيد الصحفي/ ماجد كشكو

37. الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي

38. الشهيد الصحفي/ حذيفة النجار

39. الشهيد الصحفي/ نظمي النديم

40. الشهيد الصحفي/ مجد عرندس

41. الشهيد الصحفي/ اياد مطر

42. الشهيد الصحفي/ محمد البياري

43. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حطب

44. الشهيد الصحفي/ زاهر الأفغاني

45. الشهيد الصحفي/ مصطفى النقيب

46. الشهيد الصحفي/ هيثم حرارة

47. الشهيد الصحفي/ محمد الجاجة

48. الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع

49. الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة

50. الشهيد الصحفي/ محمود مطر

51. الشهيد الصحفي/ أحمد القرا

52. الشهيد الصحفي/ موسى البرش

53. الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة

54. الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش

55. الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية

56. الشهيد الصحفي/ مصطفى الصواف

57. الشهيد الصحفي/ عبد الحليم عوض

58. الشهيد الصحفي/ ساري منصور

59. الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم

60. الشهيد الصحفي/ بلال جاد الله

61. الشهيد الصحفي/ علاء النمر

62. الشهيدة الصحفية/ آيات خضورة

63. الشهيد الصحفي/ محمد الزق

64. الشهيد الصحفي/ عاصم البرش

65. الشهيد الصحفي/ محمد عياش

66. الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير

67. الشهيدة الصحفية/ أمل زهد

68. الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور

69. الشهيد الصحفي/ نادر النزلي

70. الشهيد الصحفي/ جمال هنية

71. الشهيد الصحفي/ عبد الله درويش

72. الشهيد الصحفي/ منتصر الصواف

73. الشهيد الصحفي/ مروان الصواف

74. الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة

75. الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله

76. الشهيد الصحفي/ حذيفة لولو

77. الشهيد الصحفي/ حسان فرج الله

78. الشهيدة الصحفية/ شيماء الجزار

79. الشهيد الصحفي/ محمود سالم

80. الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي

81. الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي

82. الشهيد الصحفي/ حسام عمار

83. الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله

84. الشهيدة الصحفية/ دعاء الجبور

85. الشهيدة الصحفية/ نرمين قواس

86. الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة

87. الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة

88. الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة

89. الشهيدة الصحفية/ حنان عيّاد

90. الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة

91. الشهيد الصحفي/ رامي بدير

92. الشهيد الصحفي/ عاصم كمال موسى

93. الشهيد الصحفي/ علي عاشور

94. الشهيد الصحفي/ مشعل شهوان

95. الشهيد الصحفي/ حنين القطشان

96. الشهيد الصحفي/ عبد الله علوان

97. الشهيد الصحفي/ عادل زعرب

98. الشهيد الصحفي/ علاء أبو معمر

99. الشهيد الصحفي/ محمد خليفة

100. الشهيد الصحفي/ محمد أبو هويدي

101. الشهيد الصحفي/ أحمد جمال المدهون

102. الشهيد الصحفي/ محمد عبد الخالق العف

103. الشهيد الصحفي/ محمد يونس الزيتونية

104. الشهيد الصحفي/ محمد خير الدين

105. الشهيد الصحفي/ أحمد خير الدين

106. الشهيد الصحفي/ جبر أبو هدروس

107. الشهيد الصحفي/ أكرم الشافعي

108. الصحفي الشهيد/ حمزة وائل الدحدوح

109. الصحفي الشهيد/ مصطفى ثريا

110. الصحفي الشهيد/ علي سالم أبو عجوة

111. الصحفي الشهيد/ عبد الله بريص

112. الصحفي الشهيد/ محمد أبو داير

113. الصحفي الشهيد/ أحمد بدير

114. الصحفي الشهيد/ شريف عكاشة

115. الصحفية الشهيدة/ هبة العبادلة

116. الصحفي الشهيد/ فؤاد أبو خماش

117. الصحفي الشهيد/ محمد الثلاثيني

118. الصحفي الشهيد/ يزن الزويدي

119. الصحفي الشهيد/ وائل رجب أبو فنونة

120. الصحفي الشهيد/ إياد أحمد الرَّوَّاغ

121. الصحفي الشهيد/ عصام اللولو

122. الصحفي الشهيد/ محمد عبد الفتاح عطاالله

123. الصحفي الشهيد/ د. رزق الغرابلي

124. الصحفي الشهيد/ نافذ عبد الجوّاد

125. الصحفية الشهيدة/ آلاء حسن الهمص

126. الصحفية الشهيدة/ أنغام أحمد عدوان

127. الصحفي الشهيد/ د. زيد أبو زايد

128. الصحفي الشهيد/ ياسر ممدوح

129. الصحفي الشهيد/ محمد رسلان شنيورة

130. الصحفي الشهيد/ محمود مشتهى

المكتب الإعلامي الحكومي