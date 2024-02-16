انت الأن تتابع خبر حقيقة مقتل ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مصدر سوري، المعلومات المتداولة حول مقتل شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، اللواء ماهر الأسد.



وقال المصدر: "نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر موقع إكس خبرا عن استشهاد سيادة اللواء ماهر الأسد في قصف لمسيرة على ريف دمشق وانتشر الخبر على صفحات التواصل كالنار في الهشيم".



وأضاف المصدر: "الخبر كاذب، وسيادة اللواء على رأس عمله وهو بألف خير ولله الحمد".



وسمع فجر يوم السبت الماضي دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق، نتيجة ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة الديماس بريف دمشق الغربي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.