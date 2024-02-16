انت الأن تتابع خبر نصر الله:كل الضغوط منذ 7 أكتوبر هدفها وقف جبهة الجنوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: إن تضحيات حركات المقاومة لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت بل من الوعي والبصيرة والمعرفة بالأهداف.



وأضاف نصر الله، في خطاب الجمعة، أن العدوان الذي حصل في النبطية والصوانة تطور يجب التوقف عنده في المواجهة القائمة لأنه استهدف المدنيين، وكان أمرا متعمدا لأن العدو كان يستطيع تجنب قتل المدنيين بالطريقة التي حصلت.



وتابع: "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كيلو متر وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة".



ولفت إلى أنه "عندما يصل الأمر إلى المدنيين بالنسبة لنا هذا الموضوع له حساسية خاصة. ولا نتحمل موضوع المس بالمدنيين ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً".



وقال: "هدف العدو من قتل المدنيين الضغط على المقاومة لتتوقف لأن كل الضغوط منذ 7 أكتوبر كان هدفها وقف جبهة الجنوب، والجواب على المجزرة يجب أن يكون مواصلة وتصعيد العمل في الجبهة".



وأكد نصر الله أن استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وعدد من صواريخ "فلق" هو رد أولي على الاحتلال.

