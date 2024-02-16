انت الأن تتابع خبر حريق بمعبر رفح وأنباء عن حدث أمني في المكان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام، بوقوع حريق في معبر رفح وانباء عن حدث امني غير عادي في المكان.

ونقل شهود عيان، عن اطلاق نار كثيف في معبر رفح وحريق في الموقع.

وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ، الجمعة ، إن ما جرى قبل قليل في المعبر لم يتم اقتحامه كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري الذي يقع شرقي محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وبين أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأشار المصدر إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.