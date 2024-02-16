انت الأن تتابع خبر روسيا تدعو الفرقاء الفلسطينيين لمحادثات في موسكو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا، الجمعة، أنها دعت قادة عدد من الفصائل الفلسطينيّة كحماس والجهاد الإسلامي وفتح وتنظيمات أخرى فلسطينية لمحادثات في موسكو نهاية الشهر الجاري، مبينة أنّ هدف المحادثات إجراء مصالحة بين القوى الفلسطينية.

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال مؤتمر صحفي: "لقد قمنا بدعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان، لإجراء محادثات حول المصالحة الفلسطينية".