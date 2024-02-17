انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ134: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا لليوم الـ134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق أبناء القطاع.

وأفادت مصادر محلية فلسطينيّة بأنّ "طائرات الاحتلال قصفت ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء في المدينة".

وأضافت أنّ "طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بينهم طفلان، ونقلوا جميعًا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة".

وفي رفح، "شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة تسعة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية".

وقالت مصادر طبية فلسطينيّة إنّ "مواطنًا استشهد جراء قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلًا بحي الجنينة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وبحسب (وفا) شنت طائرات الاحتلال "غارة على بلدة القرارة شمالي خان يونس، وقصفت حي الشيخ رضوان من مدينة غزة، وقصفت المدفعية المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

و"تواصل قوات الاحتلال، حصارها لمستشفى ناصر بخان يونس في غزّة، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات عن العمل جراء نفاد الوقود، ما أدّى إلى استشهاد خمسة مرضى".

كما واصلت قوات الاحتلال تهديدها باجتياح رفح جنوب القطاع، وقالت القناة 12 العبرية إنّ الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة، وتضم رفح التي تقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعًا؛ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 28775 شهيدًا، و68552، مصابًا، إضافة إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.



