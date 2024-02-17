حزب الله يستهدف بالصواريخ موقعي رويسات العلم والسماقة

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رياض - احمد صلاح - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال 12 من طواقمه منهم 7 من داخل مستشفى الأمل قبل أسبوع.

وقال: نعبر عن قلقنا الشديد على سلامة طواقمنا المعتقلة والذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال 5 منازل في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة إن نسبة المساعدات التي وصلت إلى القطاع لم تتجاوز 5% في أحسن الأحوال.

على صعيد آخر، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، ديفيد ساترفيلد، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن حركة حماس سرقت أو حولت مساعدات أممية لفائدتها.

وفي تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أعلن حزب الله اللبناني أن قواته استهدفت بالصواريخ موقعي رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب "استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة".

وفي اليمن، قالت القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا بنجاح ضربتين دفاعا عن النفس في اليمن.

ولم يبلغ عن إصابات أو أضرار في الناقلة البريطانية بولوكس أو أي سفينة بالبحر الأحمر.

وتم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن أمس من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) وقوع "عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة".