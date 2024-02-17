انت الأن تتابع خبر مقتل رجل هدد شرطيَين بسكّين في باريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتلت قوات حفظ الأمن ليل الجمعة/ السبت في باريس رجلًا كان يهدد شرطيين بسكّين جزّار، كما أفادت النيابة العامة الفرنسيّة، وذكرت مصادر إخبارية محلية فرنسية أنّ "الرجل من مواليد يناير (كانون الثاني) 1984 في السودان ولا سجل قضائيًا له"

وقالت النيابة العامة إنّ "الشرطيين أطلقوا النار بعدما استخدموا مسدسًا صاعقًا بدون نتيجة"، مشيرة إلى فتح تحقيق، وأضافت أنه قرابة الساعة الثالثة صباحًا "تلقت أجهزة الشرطة بلاغًا عن وجود شخص يشكل خطرًا يرتدي جلبابًا ويحمل سكّين جزّار في محطة بوت دو شابو روج للترامواي في 18 جادة إندوشين في الدائرة التاسعة عشرة من باريس".

وتابع البيان أنه "عند وصولهم، كان الرجل يحمل سكّين جزّار في يد ودفترًا عليه كتابات بالعربية في اليد الأخرى. وهو لم يمتثل لأوامرهم بإلقاء سلاحه، وبالرغم من استخدام الشرطيين مرارًا مسدسهم الصاعق، انقض عليهم وهو لا يزال يحمل سكّين الجزّار".

وأوضح البيان أنه "وفق العناصر الأولية، استخدم أربعة شرطيين سلاحهم الصاعق عشرين مرة".