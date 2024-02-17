انت الأن تتابع خبر طفلة بعمر 8 سنوات .. تفارق الحياة جراء الجوع بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، إلى أنّ طفلةً فارقت الحياة؛ جرّاء الجوع الشديد في بيت حانون شمال قطاع غزة. وقال، إنّ "الطفلة حنين صالح حسن جمعة، 8 سنوات، توفيت بسبب الجوع الشديد حيث كانت تعاني من نقص حاد في الكالسيوم".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حمل الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن إمكانية وفاة 400,000 فلسطيني جوعًا، وأعلن عن نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، وهذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني مازالوا متواجدين في المحافظة.

وأضاف بيان حديث للمكتب الإعلاميّ: لقد أجبر الاحتلال أهلنا في محافظة شمال غزة على طحن أعلاف الحيوانات والحبوب بدلاً من القمح المفقود، وأصبحوا يواجهون مجاعة حقيقية في ظل استمرار العدوان وفي ظل تشديد الاحتلال للحصار على شعبنا الفلسطيني".