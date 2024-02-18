انت الأن تتابع خبر مستوطنون يهاجمون بلدة شمال رام الله ويضرمون النيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم مجموعة من المستوطنين، الأحد، أطراف بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية، وأضرموا النيران بمركبة فلسطيني داخل البلدة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد مدينتي بيت لحم ودورا جنوب الخليل، وقريتي بلعين وصفا غرب رام الله، ومخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه يفضل عدم التوصل إلى اتفاقيات سلام إذا كانت ستؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.