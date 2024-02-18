انت الأن تتابع خبر مجازر الاحتلال تتواصل ورفح تحت النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة حمد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي، منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أسفر عنه شهداء ومصابين.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووصلت شهيدة وعدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، بعد قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطواشى.

ومنذ منتصف الليل، كثّف الاحتلال غاراته على المنازل وسط قطاع غزة.

كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية ساحل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة للمرة الثانية منذ ساعات الصباح الأولى، بعد قصف مدفعي شمل جنوب المدينة وشرقها منتصف الليل.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى فارغ بجوار مسجد ذو النورين قرب الحدود الفلسطينية المصرية برفح.

وخلفت الغارات الجوية والقصف المدفعي على رفح عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا يؤوي نازحين في خربة العدس شمالي مدينة رفح، خلف 6 شهداء بينهم طفلان وامرأة.

من جانبها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنه إذا طرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده.

وأضافت غرينفيلد أن مشروع القرار المطروح لن يحقق نتائج الصفقة التي تعمل عليها واشنطن وقد يتعارض معها.

وكانت الجزائر دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعت الجزائر مجلس الأمن الدولي للانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

والجمعة، وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.