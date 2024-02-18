انت الأن تتابع خبر شرطة الاحتلال تقترح نشر قوة دائمة بساحة الأقصى برمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحظر كامل لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، اقترحت الشرطة نشر قوة دائمة في ساحة المسجد الأقصى في رمضان، بهدف التعامل الفوري مع ما وصفته بـ"حملات التحريض"، أو رفع أعلام حركة حماس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح لم يلق قبولا لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، الذي أوصى بدخول المصلين دون قيود، خوفا من التصعيد في القدس الشرقية.