انت الأن تتابع خبر الاحتلال ينقل مروان البرغوثي للعزل الانفرادي بسجن الرملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول عزله، نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح)، الأسير مروان البرغوثي، من العزل الانفرادي في سجن ريمونيم إلى العزل الانفرادي في سجن الرملة، وفقا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

وأضاف قدورة أن عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحاميين من زيارته، تثير خشية حقيقية على حياته، وأن ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشر ومستمر عليه.

وكان بن غفير، أكد الأربعاء الماضي، نقل الأسير مروان البرغوثي من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بدعوى وجود معلومات عن انتفاضة مخطط لها في الضفة الغربية.

وفي منشور على "إكس" قال بن غفير "أنا سعيد لأن مصلحة السجون الإسرائيلية تنفذ سياستي الواضحة للغاية تجاه "الإرهابيين" في السجون"، على حد قوله.