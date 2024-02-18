انت الأن تتابع خبر القسام تنشر رسالة للاحتلال .. وكتائب المهاجرين تبث مقطع فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلّح لحركة حماس، صورةً عبر حسابها في تليجرام تحتَ عنوان: حكومتكم تكذب.. الوقت ينفذ".

كما نشرت كتائب المجاهدين، وهي حركة عسكرية انشقت من حركة فتح عام 2006، مشاهد قالت إنّها "من عملية تفخيخ ومن ثم تفجير مجاهدي كتائب المجاهدين لبيت تحصنت فيه قوة صهيونية خاصة في غرب حي الصبرة في مدينة غزة".

في ذات السياق، قالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري المسلح لفتح: "قصفنا ظهر اليوم حشودات عسكرية لجنود العدو وآلياته برشقة صاروخية طراز 107 في محور شرق شمال غزة".