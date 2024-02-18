انت الأن تتابع خبر الجيش الأميركي: نفذنا 5 ضربات على اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القيادة المركزية الأميركيّة، الأحد، إنّ "الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات دفاعًا عن النفس في مناطق باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثيين، ومن بين الأهداف الحوثية غواصة وزورق مسيران و3 صواريخ كروز".

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنّ "هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون غواصة مسيرة منذ بدء هذه الهجمات في 23 أكتوبر الماضي".

وأضافت القيادة الأميركية أنّ "الأهداف التي قصفتها كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".