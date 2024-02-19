انت الأن تتابع خبر استهداف آليات وجنود إسرائيليين .. بيانات من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، إنها استهدفت مع كتائب المجاهدين، طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "هيرمز 900" بصاروخ "سام 7" جنوب غرب غزة.

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها استهدفت بقذيفتين قوة إسرائيلية من 15 جنديا تحصنوا في منزل غرب خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

هذا وقالت سرايا القدس، إنها قصفت برشقة صاروخية تجمعات لجنود إسرائيليين في محور نتساريم شمال شرقي المنطقة الوسطى.

من ناحية ثانية، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع بركة ريشا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابة مباشرة.

وأضاف أنه استهدف بالصواريخ موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.