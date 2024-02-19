انت الأن تتابع خبر حماس: الاحتلال تراجع عما قُدم من إطار للاتفاق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، ان الاحتلال تراجع الأسبوع الماضي عما قدم للحركة من إطار للاتفاق.

واكد ان الورقة التي وصلت من الاحتلال لا ضمانات فيها لوقف العدوان والانسحاب من القطاع.

ولا يمكن التوصل لاتفاق والاحتلال يرفض عودة النازحين والانسحاب، وفقا للحية.

وأشار إلى ان جرائم الاحتلال امتدت لتطال المواطنين وهم ينتظرون المساعدات.

وقال الحية، أن المقاومة بعد مضي نحو 5 أشهر من الحرب، ما تزال تلاحق الاحتلال الذي فشل في تحقيق أهدافه باسترجاع المحتجزين والقضاء على المقاومة.

وأكد الحية ان الشعب الفلسطيني يعيش أوضاعا مأساوية تشمل التجويع والإبادة الجماعية، ولا يزال يحتضن مقاومته.

كما فشل الاحتلال في بسط سيطرته على الشمال والوسط سيفشل في رفح، والعالم بكامله رسب في اختباره الأخلاقي أمام جرائم الاحتلال، بحسب الحية.