انت الأن تتابع خبر البرازيل تطرد السفير الإسرائيلي وتسحب سفيرها من تل أبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا سفير بلاده من إسرائيل، بحسب رويترز.

وفي ذات السياق قالت القناة العبرية 13 إن البرازيل طردت السفير الإسرائيلي من أراضيها.

وتأتي هذه التطورات بعد أن اتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الأحد إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.

ولاحقا، أعلنت الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير البرازيلي لديها لتوبيخه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير. ولن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

وأضاف كاتس: "وجهت موظفي مكتبي باستدعاء السفير البرازيلي فيدريكو ماير لتوبيخه الإثنين.