انت الأن تتابع خبر بيان مهم من الحوثيين بشأن استهداف سفينتين أمريكيتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت القوات المسلحةِ اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين، بيانا اعلنت فيه عن عمليتين عسكريتينِ نوعيتينِ استهدفتْ من خلالِهما سفينتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن.

وبين المتحدث باسم القوات المسلحةِ اليمنية يحيى سريع ان العمليتين استهدفتا السفينتين "سي تشامبيون Sea champion" "نافيس فورتونا Navis Fortuna " بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ.

وتاليا نص البيان :