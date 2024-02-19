انت الأن تتابع خبر بيان مهم من الحوثيين بشأن استهداف سفينتين أمريكيتين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت القوات المسلحةِ اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين، بيانا اعلنت فيه عن عمليتين عسكريتينِ نوعيتينِ استهدفتْ من خلالِهما سفينتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن.
وبين المتحدث باسم القوات المسلحةِ اليمنية يحيى سريع ان العمليتين استهدفتا السفينتين "سي تشامبيون Sea champion" "نافيس فورتونا Navis Fortuna " بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ.
وتاليا نص البيان :
- بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
- بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
- قال تعالى:( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِـمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ) صدقَ اللهُ العظيم.
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- إنتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ في قطاعِ غزةَ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.
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- نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ -وبعونِ اللهِ تعالى- عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ استهدفتْ من خلالِهما سفينتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna " وقد كانتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ اللهِ.
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- ليبلغَ إجماليُّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ خلالَ الأربعِ والعشرين ساعةً الماضيةَ أربعَ عمليات، الأولى استهدفت سفينةً بريطانيةً وقد أسفرتِ العمليةُ عن إغراقِها بشكلٍ كاملٍ بفضل الله، والعمليةُ الثانيةُ استهدفتِ الطائرةَ الأمريكيةَ"MQ9" في أجواءِ محافظةِ الحديدة، فيما العمليتينِ الأخيرتينِ استهدفتا سفينتين أمريكيتين.
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- تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ حقَّها الكاملَ في اتخاذِ المزيدِ من الإجراءاتِ العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ دفاعاً عن شعبِنا وبلدِنا وأمتِنا وتأكيداً على الموقفِ المساندِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ، وأن عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ستكونُ متصاعدةً ولن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.
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- واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
- عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
- والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة
- صنعاء 9 شعبان 1445للهجرة
- الموافق للـ 19 من فبراير 2024م
- صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية"