انت الأن تتابع خبر اغتصاب وعنف وتهديد .. تقارير مرعبة عن معاناة أسيرات فلسطينيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب خبراء أمميون عن استيائهم من التقارير التي وصلت اليهم حول تعرض اسيرتين فلسطينيتين على الأقل للاغتصاب من قبل قوات الاحتلال، وأخريات هُددن بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وبين الخبراء ان تقارير مفزعة وصلت اليهم عن أن الجيش الإسرائيلي نقل طفلة فلسطينية واحدة على الأقل من غزة إلى داخل إسرائيل وعن فصل أطفال عن آبائهم.

وأضاف الخبراء : مستاؤون بشأن التقارير التي تتحدث عن تعرض فلسطينيات محتجزات لدى إسرائيل لأشكال من الاعتداءات الجنسية، ونذكر الحكومة الإسرائيلية بالتزامها بحماية حق الفلسطينيات في الحياة والأمان والكرامة وضمان عدم تعرضهن للعنف والتعذيب.

وتابعوا : الممارسات الإسرائيلية ربما تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وترقى لأن تصنف كجرائم خطيرة وفقا للقانون الجنائي الدولي.