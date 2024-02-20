انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575.

وذلك بعد ان أقرّ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمقتل جندي من لواء المظليين متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي قطاع غزة.

وبلغ عدد الإصابات منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1374، بينها 635 حالة طفيفة و462 متوسطة و277 حرجة.

على صعيد آخر، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يلتقي ماكغورك بمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين، الأربعاء.

كما من المتوقع أن يلتقي الخميس المقبل مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

وستركز المباحثات مع كل من مصر وإسرائيل على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى، حسب "أكسيوس".