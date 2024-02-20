انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تجري تحقيقات ميدانية وتقتحم المنازل في برقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة منذ أمس الاثنين.

وتقتحم القوات عشرات المنازل وتجري تحقيقات ميدانية أسفرت عن إصابة بعض الفلسطينيين بجروح ورضوض.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، الاثنين، وأغلقت كافة مداخلها والطرق المؤدية إليها وشنت حملة مداهمة وتفتيش واسعة، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وإحراقهم منزلين ومركبتين.

من ناحية ثانية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة وسط إطلاق نار وانفجارات متتالية.