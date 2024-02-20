انت الأن تتابع خبر الاحتلال يبدأ التحقيق بأحداث 7 أكتوبر في الأيام المقبلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله أن التحقيقات الداخلية بكافة الوحدات في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستبدأ خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الإذاعة أن قرار بدء التحقيقات بالجيش اتخذ بعد أن أصبح الوضع العملياتي للحرب يسمح بذلك، وسط تقدير باستمرار التحقيقات 3 أشهر.

على صعيد آخر، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد بالتزامن قصفا عنيفا.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع في مستوطنة مرغليوت بإصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان، دون أنباء عن إصابات.

هذا وسقطت غارتان إسرائيليتان على بلدة حولا ومحيط بليدا جنوبي لبنان دون أنباء عن إصابات، وذلك بعد غارة الليلة الماضية على بلدة الغازية في مدينة صيدا، أسفرت عن إصابة 14 شخصا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.