انت الأن تتابع خبر المقاومة توقع قوة إسرائيلية بكمين في خان يونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الاثنين، بحسب ما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وجاء ذلك بعد استهداف منزل كانت القوة الإسرائيلية تتحصن فيه بقذيفة "آر بي جي"، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله.

وزعمت القناة أن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين كانت صعبة، لكن انتهت بنجاتهم.

يأتي ذلك وسط تأكيد الجيش الإسرائيلي استمرار الاشتباكات في خان يونس.

كما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد بالتزامن قصفا عنيفا.