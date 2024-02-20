انت الأن تتابع خبر معارك ضارية مع الاحتلال في حيّ الزيتون .. بيانات المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، خوضَ اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة برًا داخل حي الزيتون في مدينة غزة

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، "دك تجمعات للاحتلال جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون، وكذلك تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم جنوب حي الزيتون".

وأضافت القسام، أنه بعد عودت مقاوميها من خطوط القتال، أكدوا "تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بأحد المنازل وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بلوك ج غرب مدينة خانيونس".

وذكرت كتائب القسام، أن مقاوميها "اشتبكوا مع مجموعة من جنود الاحتلال وتمكنوا من الإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون".

وأشارت إلى "استهدافها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105"، واستهداف دبابتين إضافيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون".

وظهر الثلاثاء، كانت أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة حيث رصدت عددت من طائرات الاحتلال التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات والمعارك مع المقاومة.

أمّا سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فأعلنت اشتباك مقاوميها مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع موقعين في صفوفهم عددا من القتلى والإصابات، في حيّ الزيتون.

وقالت إنها استهدفت مع كتائب المقاومة الوطنية "مجموعات عمر القاسم" تحشدات وجنود العدو في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107).

واستهدفت سرايا القدس، قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخانيونس قوامها 6 أفراد بقذيفة (TPG) مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها نفذت رمايات تكتيكية لتمركز آليات العدو وجنوده في المناطق الشرقية لجباليا وغزة بقذائف الهاون رداً على جرائمه بحق شعبنا.

واستهدفت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية تجمعات قوات الاحتلال في جنوب شرق مدينة غزة بعدد من صواريخ قصيرة المدى.

وأضافت أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة المناسبة والمتنوعة في محاور التقدم شرق مدينة غزة وحققت إصابات مؤكدة ومباشرة في صفوف القوات المعتدية.