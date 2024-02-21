انت الأن تتابع خبر القسام تعلن إيقاع قوة إسرائيلية بكمين في جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم خلال اقتحامها مخيم جنين.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال ما أدى إلى استشهاد 3 وإصابة آخرين.

وأوضحت القسام أن عناصرها يتصدون لقوات الاحتلال في جنين بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة الانفجار.

وتم تفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال خلال اقتحامه مدينة جنين، كما حلّقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في سماء مدينة جنين ومخيمها.

ونفذ الاحتلال عمليات تدمير واسعة النطاق داخل مخيم جنين مع وجود مكثف للقوات داخل المخيم مع استمرار عملية الاقتحام، حيث شاركت أكثر من 50 آلية عسكرية إسرائيلية في الاقتحام.

وسمع دوي انفجارات متتالية في مناطق تحاصرها قوات الاحتلال في مخيم جنين، كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى مصابين في مخيم ومدينة جنين.

وذكرت مصادر طبية أن فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في جنين، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قتلت عددا من المسلحين في مخيم جنين.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فإن الجيش قتل 3 فلسطينيين في وقت سابق من الليلة وحاصرت القوات الخاصة منزلا وتعمل على اعتقال مطلوب.

فيما قالت القناة الـ14 الإسرائيلية الخاصة، إن المطلوب هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بشمالي الضفة، دون ذكر اسمه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن قوات من الجيش الإسرائيلي وقوة مستعربين أصابت 3 فلسطينيين، أحدهم جروحه خطيرة، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

وبعد ليلة دامية، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من مدينة ومخيم جنين.