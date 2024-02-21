انت الأن تتابع خبر مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي، وإصابة 3 آخرين من "كتيبة 932" التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال حتى اليوم، بمقتل 576 ضابطا وجنديا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جيش الاحتلال أقرّ الثلاثاء بإصابة 46 عسكريا خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.

على صعيد آخر، قال وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا إن إسرائيل تحاول التغطية على هجماتها، وإن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا وموضوعا، مؤكدا أن بلاده أبلغت إسرائيل أنها سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.

وأضاف فييرا أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم، وهو الهجمات على غزة.

واتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، مشبّها ما تقوم به هناك بـ"محرقة اليهود" إبان الحرب العالمية الثانية.