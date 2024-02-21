انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يتعرض لـ3 حوادث خطيرة وخسائر بشرية بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واجهت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة، تسببت بوقوع خسائر بشرية، بحسب إذاعة الجيش.

وأضافت أن الجيش واجه مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية.

هذا وأعلن جيش الاحتلال بوقت سابق مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية شماليقطاع غزة.

كما أقر الثلاثاء بإصابة 46 عسكريا خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3 آلاف.