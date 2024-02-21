انت الأن تتابع خبر لبنان .. مقتل امرأة وإصابة ابنتها بغارة إسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر لبنانية، أن سيدة لبنانية قتلت وأصيبت ابنتها بجراح خطيرة من جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي المشاع بين مجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان.



وذكرت أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات علما الشعب والضهيرة والجبين جنوب لبنان.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت حي جبلة في بلدة الخيام جنوب لبنان وأطراف بلدات مروحين وشيحين وأم التوت جنوب لبنان.



واستهدفت غارة حي المشاع المنطقة الواقعة بين بلدتي مجدل زون و المنصوري، مما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة طفلة بجراح خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "قواته هاجمت مبنى عسكري تواجد فيه مخربون في منطقة قرية يارون؛ مهاجمة ثلاثة مقرات قيادة عملياتية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان"، مبينا أن "قوات الاستطلاع التابعة لوحدة 869 وقوات الاستخبارات التابعة للفرقة 91 رصدت أمس (الثلاثاء) عددا من المخربين أثناء دخولهم إلى مبنى عسكري في منطقة قرية يارون في جنوب لبنان، حيث تم من خلال التعاون السريع استنفار طائرات مقاتلة لتغير على المبنى والمخربين الذين تواجدوا في المكان".

وأضاف: "قبل قليل أغارت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع على ثلاثة مقرات قيادة عملياتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم اعتبارا من ساعات الصباح إطلاق نيران المدفعية لإزالة التهديد باتجاه منطقتيْ علما الشعب والظهيرة".